Scuola, come sarà la maturità 2022: ok in commissione Cultura a ordinanza su esami di stato



Parere favorevole in commissione Cultura alla Camera all’ordinanza del ministero dell’Istruzione sugli esami di Stato del primo e del secondo ciclo per l’anno scolastico in corso.

Continua a leggere



Parere favorevole in commissione Cultura alla Camera all’ordinanza del ministero dell’Istruzione sugli esami di Stato del primo e del secondo ciclo per l’anno scolastico in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere