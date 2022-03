Stupri in Ucraina, la guerra la fanno gli uomini ma la subiscono sempre le donne



Stuprate, sfregiate, già vittime di tratta, come tutte le donne, in ogni guerra. Immaginiamo di averle davanti e dire loro che la loro biologia è del tutto ininfluente, che non sono affatto sesso debole. Oppure smettiamo di confondere la parità tra i generi con l’uguaglianza dei generi.

