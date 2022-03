Termini, avvelenò il marito per stare con l’amante: torna in carcere. Tolta la potestà genitoriale



Avvelenò il marito per iniziare una nuova vita con l’amante e diventare madre: la 36enne Loredana Graziano torna in carcere dopo un periodo di arresti domiciliari assegnati dal giudice per permetterle di accudire la figlioletta nata da pochi mesi. La donna, condannata a 30 anni, ha perso la potestà genitoriale.

