“Ti Amo Ancora”, la scritta virale subito cancellata dal lavaggio strade e dalla pioggia



Torino. È apparsa la mattina 29 marzo in piazza San Carlo, disegnata nella notte da un gruppo di 150 persone. È un ‘presidio artistico’ come è stato definito dagli autori, per fare esplodere il sentimento di amore per il pianeta terra.

