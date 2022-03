Treviso, anziano massacrato dal rapinatore in casa: Adriano Armellin morto oggi in ospedale



Morto l’anziano di Pieve di Soligo aggredito in casa e pestato selvaggiamente da un bandito ieri, venerdì 25 marzo. Dopo il ricovero in ospedale al Ca’ Foncello di Treviso l’84enne non ce l’ha fatta, è deceduto oggi.

