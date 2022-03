Un anno senza Sara Pedri, la famiglia pianta un albero per ricordarla: “Libera, Leggera, Per sempre”



Domenica 6 marzo presso il parco urbano di Forlì si è svolta la seconda iniziativa in ricordo di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa il 4 marzo 2021 nei pressi di Cles (Trento). In mezzo alla natura è stato piantato un acero dalle foglie rosse come i capelli di Sara, con accanto una targa con un’epigrafe: “Ora Sara è Libera, Leggera, Luminosa. Per sempre”.

