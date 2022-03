12 e 13 marzo 2022 ore 16.30 UNA MARIONETTA SULLA LUNA E dopo il Giappone… ci siamo montati la testa e ce ne andiamo sempre più lontano! Questa volta tocca alla Luna sì perché il nostro amico PULCINELLA si è proprio innamorato di lei!

Tutte le sere si aggira sconsolato sui tetti della città, litiga con i gatti, la osserva da lontano, teneramente … Di e Regia: Icaro e Alessandro Accettella

Con: Alessandro Accettella, Silvia Grande e Viviana Mancini

Luci: Roberto De Leon

Tecnica: Teatro d’attore e marionette Fascia d’età: da 4 anni Pulcinella si è innamorato della luna! Tutte le sere si aggira sconsolato sui tetti della città, litiga con i gatti, la osserva da lontano, teneramente e dolcemente la interroga sul loro impossibile amore. Ogni notte la luna racconta a Pulcinella fiabe e leggende che la riguardano. C’era una volta un minatore di nome Ciaula. Un giorno Ciaula dovette lavorare fino a tardi per portare fuori dalla miniera il suo sacco pieno di rame. Ciaula aveva però paura del buio … ma non di quello della miniera … ma del buio che lo aspettava fuori. Quella sera il ragazzo scoprì che ad aspettarlo, fuori dalla miniera, c’era la luna! C’era una volta un Re che voleva a tutti i costi raggiungere la luna. Chiamò a sé tutti i falegnami del regno per farsi costruire una torre fatta tutta di scatole…una sopra l’una…l’una sopra l’altra! Ma, una volta costruita la torre, il Re si accorse che non riusciva a toccare la luna! Ed allora … C’era una volta il più grande pescatore di perle di tutti i mari. Un giorno, nuotando fra le onde dell’Oceano, si accorse che sul fondo c’era una perla grandissima e molto luminosa, tenuta stretta fra le chele di un granchio d’oro. Il ragazzo decise di prenderla…ma la cosa non sara così facile! C’era una volta una Strega che, molto tempo prima, per invidia, aveva trasformato un mago in un serpente! Da allora la sua vita era diventata monotona e noiosa … ma quella sera … la luna aveva in serbo per lei … una bella sorpresa! Pulcinella, assonnato e sempre più innamorato, origlia tutte le voci che scendono dal cielo. Poi, ciò che non ti aspetti … un volo di Pulcinella, un sorriso in più, un filo di marionetta che trema e brilla di luce lunare. Pulcinella e la luna non sono mai stati così vicini…