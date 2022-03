Yara, indagati giudice e funzionaria tribunale di Bergamo per frode in processo e depistaggio



Un giudice e una funzionaria del tribunale di Bergamo sono indagati dalla procura di Venezia per frode in processo e depistaggio in merito al caso di Yara Gambirasio e alla conservazione dei reperti che hanno portato alla condanna di Bossetti.

