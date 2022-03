Zelensky a Firenze: “Guerra terribile, dite ai vostri politici di chiudere i cieli dell’Ucraina”



Il presidente ucraino Zelensky è intervenuto in collegamento con Firenze dove è in programma la manifestazione di Eurocities per la pace: “Dite ai vostri politici di chiudere i cieli dell’Ucraina dai razzi, dagli aerei russi, dai missili. Questa guerra non è stata iniziata da noi, questa è l’invasione cinica e crudele da parte della Russia”.

