Agrigento, finto vescovo truffava i disoccupati chiedendo denaro per un lavoro alla base Nato



Finto vescovo prometteva posti di lavoro in cambio di denaro: sarebbe accaduto in provincia di Agrigento. Secondo l’accusa, un 63enne di Favara avrebbe chiesto più di 2mila euro ad almeno 150 disoccupati con la promessa di procurare a tutti loro un impiego in una base Nato inesistente.

