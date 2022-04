“Amazon ha sanzionato una dipendente perché è stata 20 minuti in bagno”. La denuncia CGIL



La denuncia della CGIL di Torino: “I lavoratori Amazon sono cronometrati per andare in bagno e vengono puniti con sanzioni disciplinari se i tempi non sono conformi all’algoritmo”.

