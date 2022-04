Arb Trio, Kill the Beast e Ritmovies, tutto il sound del Quid

Un fine settimana nel segno della buona musica attende il pubblico affezionato del Quid di Roma. In Via Assisi arriva ARB Trio, nella serata di giovedì 14 aprile il weekend di Pasqua prende il via a ritmo di gipsy jazz suonato dal trio accolto dal giovane cantautore Andrea Castrucci. Il fine settimana prosegue con i Kill the Beast, ospiti di venerdì 15 aprile, per poi chiudersi nella serata di sabato 16 aprile con il sound dei Ritmovies.

Come è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

LE BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI

GIOVEDI’ 14 APRILE, ARB TRIO (Gypsy Jazz) – Opening Andrea Castrucci (Cantautore)

Nella sua formazione, Arb Trio propone un viaggio nel variegato e sorprendente repertorio del chitarrista e band-leader Alessandro Russo, alla scoperta di un territorio dove il limite tra musica scritta, improvvisazione ed interplay, è spesso indistinguibile. In un caleidoscopio di suoni, ritmi e gestualità si incontrano, senza tabù, la tradizione del Gypsy Jazz e le sonorità della Jimi Hendrix Experience, atmosfere ‘cool’ e musica circense, suggestioni del cinema e melodie popolari, come in un ideale ‘bus metropolitano’ che raccoglie, s’un percorso comune, tante anime e culture differenti. La line-up: Alessandro Russo (chitarra), Flavia Ostini (contrabbasso) e Antonio Donatone (batteria).

Ad aprire il concerto dell’ARB TRIO è Andrea Castrucci, classe ’93, amante di Lucio Battisti, suona il piano da quando ha 5 anni e ha sviluppato e approfondito la sua passione per la musica, frequentando la Saint Luis College of Music di Roma.

VENERDI’ 15 APRILE, KILL THE BEAST (Tribute Eagles)

Per la prima volta sul palco del Quid, i KILL THE BEAST sono pronti ad un esaltante viaggio musicale lungo le strade più polverose d’America, una miscela esplosiva di West-Coast, Country-Rock, Folk elettrico e Southern-Rock, rigorosamente seventy! Band di riferimento per la musica americana a Roma, i KILL THE BEAST, sono la prima tribute band italiana dedicata ai grandi EAGLES, che trascineranno il pubblico lontano, fino negli States, con un old sound caratterizzato da impattanti armonie vocali a sei voci, chitarre affilate, energia e passione, per un repertorio magico che racconta la storia degli Eagles e della West-Coast americana anni ’70, attraverso canzoni divenute immortali. “C’mon and take it easy!!!”. La nuova formazione vede come new entry Max Evangelista alla voce e chitarra e Alessandro “Becks” Beccati alla batteria. Il resto della band: Marco Mora (voce e chitarre), Rino D’Angelo (voce e chitarre elettriche/slide/doppio manico), Stefano Vetturini (voce, chitarra acustica a 6 e 12 corde/banjo/mandolino), Francesca Mora (voce e tastiere) e Gianluca Sabini (voce e basso).

SABATO 16 APRILE, RITMOVIES (BestMovieHits)

La formazione RitMovies ha unito la passione per la musica a quella per il cinema. In repertorio ci sono i migliori brani Pop e Disco, tratti dalle colonne sonore dei film più celebri a partire dai mitici anni ‘70 e ‘80, per un viaggio che giunge fino ad oggi. Uno spettacolo travolgente che porta il pubblico indietro nel tempo, attraverso le hit più ballate e cantate nel cinema. Flashdance, Dirty Dancing, la Febbre del Sabato Sera, Footloose, Mamma mia e la lista continua, sono solo alcuni dei molti Film che i RitMovies fanno rivivere ad ogni loro show! La formazione: Ambra Lucchetti – AMBER – (voce), Alex De Salvo (tastiere e cori), Toni Barese (chitarra), Diego Magnani (basso e cori) e Frank Ganci (Batteria).

