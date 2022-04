Benno Neumair, l’ex fidanzata: “Manipolatore e bugiardo, si iniettò sangue sottopelle e mi minacciò”



Secondo l’ex fidanzata di Benno Neumair, il giovane 30enne che ha ucciso i genitori a Bolzano nel gennaio 2021 e ne ha poi occultato il cadavere, ha una personalità manipolatoria. “Mentiva di continuo, non mangiava per giorni e si iniettò il sangue sottopelle per farmi credere di essere stato aggredito. Ho paura di lui”

