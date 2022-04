Benvenute calciatrici professioniste, nel Paese in cui le donne non possono parlare di calcio



Ora in Italia le calciatrici saranno atlete professioniste, ed è una grande vittoria. Ma il mondo dello sport italiano è ancora sessista e misogino come pochi altri. Ed è una realtà che non si può più ignorare.

Continua a leggere



Ora in Italia le calciatrici saranno atlete professioniste, ed è una grande vittoria. Ma il mondo dello sport italiano è ancora sessista e misogino come pochi altri. Ed è una realtà che non si può più ignorare.

Continua a leggere

Continua a leggere