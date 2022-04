Bimbo ricoverato a Ravenna, nessuna traccia di salmonella nell’ovetto Kinder che aveva mangiato



Non sono state riscontrate tracce di salmonella nell’ovetto kinder che un 12enne di Ravenna avrebbe ingerito prima di essere ricoverato in ospedale: è quanto è emerso dalle analisi disposte dai Nas in seguito alla denuncia dei genitori.

Continua a leggere



Non sono state riscontrate tracce di salmonella nell’ovetto kinder che un 12enne di Ravenna avrebbe ingerito prima di essere ricoverato in ospedale: è quanto è emerso dalle analisi disposte dai Nas in seguito alla denuncia dei genitori.

Continua a leggere

Continua a leggere