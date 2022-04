Braies, in 14 cadono nel lago. L’assessore: “Metteremo freno alle masse, troppe automobili solo per un selfie”



Turisti che cadono in acqua mentre passeggiano spensierati sul ghiaccio (in evidente stato di disgelo) del lago divenuto popolare anche grazie alla serie televisiva ‘Un passo dal cielo’. L’assessore al turismo: “Serve un turismo attento, troppi visitatori mordi e fuggi che vengono qui solo per farsi un selfie da mettere sui social”.

