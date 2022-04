Calcio a una recluta per una merendina nell’armadietto: istruttore condannato a 5 mesi



Aveva colpito con un calcio una recluta perché aveva sbagliato un esercizio inflitto come punizione all’intera camerata per aver trovato una merendina in un armadietto: condannato a cinque mesi e dieci giorni il sergente istruttore.

Continua a leggere



Aveva colpito con un calcio una recluta perché aveva sbagliato un esercizio inflitto come punizione all’intera camerata per aver trovato una merendina in un armadietto: condannato a cinque mesi e dieci giorni il sergente istruttore.

Continua a leggere

Continua a leggere