Campi Bisenzio, operai licenziati via Whatsapp per non aver lavorato a Pasquetta



I Cobas indicono uno sciopero per il 23 aprile per quanto accaduto ai cinque operai di un’azienda tessile di via Carcerina. Il messaggio del datore: “Se volete lavorare otto ore trovate lavoro da un’altra parte”

