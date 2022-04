Come funziona con il Green Pass da domenica 1° maggio e dove verrà ancora richiesto



Da domenica 1° maggio verrà eliminato il Green Pass nella gran parte dei luoghi al chiuso in cui finora veniva richiesto. Per il sottosegretario alla Salute Costa è “una vera svolta per l’Italia”.

