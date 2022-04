“Con basi Nato lungo il confine russo si torna alla guerra fredda”: il generale Bertolini a Fanpage.it



La Nato paventa l’ipotesi di un esercito permanente su Polonia, Romania e Paesi Baltici per difendersi dalla Russia. Il generale Bertolini a Fanpage.it: “Possibile volontà di escalation da parte della Nato. L’Italia? Non ha politica militare chiara, non potrebbe difendersi”

Continua a leggere



La Nato paventa l’ipotesi di un esercito permanente su Polonia, Romania e Paesi Baltici per difendersi dalla Russia. Il generale Bertolini a Fanpage.it: “Possibile volontà di escalation da parte della Nato. L’Italia? Non ha politica militare chiara, non potrebbe difendersi”

Continua a leggere

Continua a leggere