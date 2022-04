Dentro al bunker antiatomico più grande d’Italia: i segreti dell’ex base Nato



Era una base Nato il bunker antiatomico più grande d’Italia. L’ultimo comandante che vi lavorò al suo interno ci svela i segreti del bunker di Affi, in provincia di Verona. Il sindaco del paese spera di farlo diventare un museo a cielo aperto per dire no alle guerre.

Continua a leggere



Era una base Nato il bunker antiatomico più grande d’Italia. L’ultimo comandante che vi lavorò al suo interno ci svela i segreti del bunker di Affi, in provincia di Verona. Il sindaco del paese spera di farlo diventare un museo a cielo aperto per dire no alle guerre.

Continua a leggere

Continua a leggere