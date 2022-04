Epatite acuta nei bambini, in Italia 11 casi di cui 2 confermati: “Segnalare ogni sospetto”



Per quanto riguarda i casi di epatite in pazienti in età pediatrica “non è stato identificato alcun legame con il vaccino anti Covid-19”. Al momento sono 2 i casi confermati in Italia sulle 11 segnalazioni effettuate.

