Epatite acuta, primo caso confermato in Veneto: ricoverata bimba di 10 anni a Verona



Primo caso di epatite acuta in una bambina in Veneto: ha 10 anni ed è ricoverata a Verona, le sue condizioni stanno già migliorando: “Si tratta adesso di capire cosa ha provocato questa sofferenza importante al fegato, proprio per curarla e prevenirla in futuro”.

Continua a leggere



Primo caso di epatite acuta in una bambina in Veneto: ha 10 anni ed è ricoverata a Verona, le sue condizioni stanno già migliorando: “Si tratta adesso di capire cosa ha provocato questa sofferenza importante al fegato, proprio per curarla e prevenirla in futuro”.

Continua a leggere

Continua a leggere