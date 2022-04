Esercitazione antincendio a scuola: bimbo ucraino fugge terrorizzato al suono della sirena



A Pineto, in provincia di Teramo, un bimbo ucraino in arrivo da Mariupol è scoppiato in lacrime ed è scappato dall’aula dopo che aveva sentito la sirena in occasione di una esercitazione antincendio. La preside: “Mi riservo di verificare l’accaduto e rinnovo le scuse”.

