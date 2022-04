Fabio Angeli e Miki Stentella, torna la disco music a Roma

Il fine settimana di Pasqua ha il sapore del cioccolato e della buona musica, quella che rimbomba a Piazzale Guglielmo Marconi, nell’antro-impero della club culture, quel Room 26 dall’assetto ultra tecnologico, pronto a risuonare per tre notti di fila tra house e commerciale. Si comincia giovedì 14 aprile con il Milkshake Party per poi continuare nella serata di venerdì 15 aprile con la serata Forever Young, di cui è protagonista Fabio Angeli, mentre il Plus Room arrivano Dj Barbera e Dj Olivi. Nel sabato della vigilia pasquale spazio all’house music di Miki Stentella, con Fabio Angeli pronto a passare in plus room, per un sabato 16 aprile che promette sorprese.

FABIO ANGELI

Fabio Angeli nasce a Frascati, Roma il 10/04/1985. La sua carriera nei locali della capitale inizia all’età di 17 anni e il suo primissimo stile è un mix di dance ed house music. Il suo successo è sicuramente frutto di una capacità tattica di giocare con la musica in ogni senso della parola. Mixando talento, esperienza e soprattutto una gran passione per il suo mestiere, non risparmiando nemmeno un disco per entrare nelle menti dei suoi utenti. Nel 2004 diviene resident dj del Maverick Club (RM). Nel 2005 corona il suo sogno di suonare nei migliori locali della capitale e da allora non si è più fermato. Nel 2010 sale alla guida dell’Art Cafè, collaborando con i maggiori artisti del panorama internazionale musicale. Nel 2011 viene chiamato come resident dj del sabato del Prinz Club (ex Arabesk) locale storico nella provincia di Viterbo. Nel 2012 conduce una rubrica musicale su Life Television “Top Ten Dance”. Nel 2014 dopo aver diretto le consolle dei più importanti locali della capitale, firma un accordo di esclusiva con il prestigioso brand “Chalet Nel Bosco” e “Bosco delle Fragole”. Attualmente lo potete trovare nel noto locale capitolino affiancando dj di fama internazionale come Deorro, Le sorelle Nervo, Tommy Vee, Federico Scavo, Timo Maas ed esportando la propria musica con il tour che lo vede protagonista in Italia e all’estero. Nel 2015 è candidato ai Dance Music Awards come miglior dj resident italiano. In questi anni è diventato uno dei punti di riferimento per la scena dance per migliaia di clubbers in Italia e Europa.Club italiani (selezione): Chalet Nel Bosco(RM), Bosco delle Fragole(RM), Piper(RM), Alien(RM), Joia(RM), Area(RM), White(RM), Nice(RM), Babel(RM), Art Cafè(RM), Vista(RM), Cabala(RM), OS Club(RM), 45Giri (RM),Spazio 900(RM), Exclusive(Porto Ercole), Mantra(Porto Rotondo), Prinz(VT), Covo Nord Est(Ponza), Nephenta(MI), Tocqueville(MI), Pineta(Milano Marittima), Africana Famous Club(Amalfi), Dalila(NA), Bougainvilla(NA), Ritual(Baia Sardinia) , Mantra(Porto Rotondo). Club stranieri (selezione): Illuzion (Patong Beach – Thailandia), Hollywood (Patong Beach – Thailandia), BBC (Skiathos – Grecia), Disko Ferrari (Tirana – Albania), Tito’s (Palma de Mallorca – Spagna)

MIKI STENTELLA

Miki Stentella sviluppa la propria passione per la musica sin dalla prima gioventù, in Italia. I primi ascolti provengono dalla musica degli anni ’90. Queste influenze hanno determinato l’essenza dell’artista che è diventato negli anni, facendo di lui un produttore di musica elettronica con un unico obbiettivo: far ballare il pubblico, mettendo la propria creatività musicale a servizio dei club di tutto il mondo. Molti dei suoi remake e mashup, difatti, partono da una rielaborazione dei groove di quel periodo. I suoi set sono energici e potenti, un mix di creatività, passione e esperienza pronta ad abbracciare gli amanti della club culture. La sua musica ha raggiunto le posizioni più alte su Beatport, raggiungendo una visibilità sempre maggiore. Miki è pronto per esportare la propria musica in tutto il mondo, e far conoscere il proprio talento naturale nel produrre grandi tracce di musica elettronica nei migliori club del mondo. La sua musica non raggiunge ottimi risultati solamente nelle classifiche, ma ha un impatto profondo anche nel pubblico delle sue serate, penetrando fino al centro del “nervo dance” in ognuno di noi. Gli ingaggi come guest DJ in contesti fondamentali del clubbing europeo lo hanno portato ad inanellare una serie di locali importanti nel suo curriculum come ad esempio il Paradise di Mykonos, l’Opium a Barcellona, Disco Tropics a Lloret de Mar, e recentemente il celeberrimo Privilege a Ibiza. Oltre ai grandi appuntamenti della musica elettronica mondiale, è costantemente attivo in veste di programmatore artistico per i migliori club del centro Italia, oltre a collaborare alla trasmissione BlackCode su Radio M2O. Nel 2015 fonda il brand Adunanza. Insieme a lui si alterneranno in consolle grandi nomi della scena elettronica italiana e non, permettendo al pubblico di conoscere la figura di Miki Stentella con un party di sua creazione, completamente consacrato alla musica elettronica. I nomi delle guest-stars sono tutti rigorosamente TBA. Adunanza è anche Adunanza Records, la record label fondata dallo stesso Miki Stentella, tramite la quale il DJ pubblicherà la prima release dell’etichetta: Reborn, disponibile nei migliori store da settembre 2015. Attualmente continua a girare i migliori club con la sua musica ed è resident del club Room 26 di Roma.

