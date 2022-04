Falsificava tamponi positivi per far ottenere il green pass ai clienti, farmacista ai domiciliari



È finito ai domiciliari un farmacista di Foligno che falsificava i tamponi dei clienti in cambio di denaro: i non vaccinati chiedevano il test positivo per ottenere il super green pass.

