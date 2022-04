Ferrara, auto esce fuori strada: Marco, promessa del basket, muore a 15 anni, feriti i genitori



Marco Lelli Ricci, 15 anni, era una promessa del basket: è morto in un incidente stradale in via Nuova a Pilastrello, nel Centese, in provincia di Ferrara.

