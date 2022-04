Fidanzati uccisi a Lecce, pm: “Ergastolo per De Marco, ha agito con premeditazione e crudeltà”



Ergastolo per l’omicida dei fidanzati di Lecce Eleonora Manta e Daniele De Santis: è quanto ha chiesto il pubblico ministero, oltre all’isolamento diurno per un anno, per Antonio De Marco.

Continua a leggere



Ergastolo per l’omicida dei fidanzati di Lecce Eleonora Manta e Daniele De Santis: è quanto ha chiesto il pubblico ministero, oltre all’isolamento diurno per un anno, per Antonio De Marco.

Continua a leggere

Continua a leggere