I funerali di Maria Elia, morta a 17 anni a Perugia. Il padre: “Voglio la verità, non chiedo fiori”



Questa mattina è stata aperta la camera ardente della ragazza morta in ospedale dopo essere stata ricoverata con mal di gola e febbre. Il padre ha lanciato un appello via social chiedendo sostegno per la battaglia legale.

