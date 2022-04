I musicanti di Brema

Tre animali decidono di liberarsi dagli stereotipi che li incatenano ai propri ruoli. Scopriranno i propri talenti e diventeranno dei musicisti, valorizzando le proprie identità. Scrittura scenica dell’omonima favola dei fratelli Grimm, lo spettacolo si concentra sul lavoro dei tre attori che lo interpretano, che di volta in volta costruiranno situazioni di teatro nel teatro con frequenti slittamenti che coinvolgeranno il pubblico delle famiglie.

LA COMPAGNIAMicro Teatro Terra Marique è un’associazione di promozione sociale e culturale. Nasce nel 1998 a Perugia per impulso di un gruppo di ragazzi e in pochi anni entra a far parte del tessuto culturale e sociale della città. La propria missione è quella di sviluppare l’arte e in particolare il teatro, in quanto espressione delle culture dei popoli e dell’essere umano, attraverso il contatto tra l’attuale (l’artista) e il testimone (lo spettatore). Punto di partenza della propria attività è il sistema teatrale della Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d. Dal 2004 Micro Teatro si è fusa con il Centro Internazionale Studi di Biomeccanica Teatrale, diventandone di fatto il braccio operativo e amministrativo. Dal 2015 è sede di residenza artistica multidisciplinare ex art. 45 finanziata dal ministero MIBAC e dalla Regione Umbria.