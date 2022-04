Il 23enne preso a calci da un poliziotto: “Sono terrorizzato, ha continuato anche in Questura”



Il ragazzo vittima del pestaggio: “Da quella notte non dormo più, ho gli incubi. Sento le sirene nelle orecchie e non ho più fiducia nella giustizia né in me stesso”.

