Il caso della bimba ritrovata in Molise non è chiuso: Nicole sentita per due volte dalla polizia



Stamattina Nicole, la bambina di 5 anni di Sant’Angelo Limosano scomparsa e ritrovata dopo ore in Molise, era ancora ricoverata all’ospedale Cardarelli. Nel frattempo è stata sentita per due volte in modalità protetta dalla polizia alla presenza di esperti.

