Il mistero del cadavere riemerso dal Po: è un corpo nudo e senza la testa



È un corpo nudo, in discreto stato di conservazione e senza la testa, quello trovato in un borsone a Occhiobello, lungo il Po. La Procura di Rovigo indaga per omicidio.

