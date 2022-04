Il mistero della mamma e della figlioletta di 8 anni trovate nude in auto a Pisa



Sono state trovate in un’auto parcheggiata in periferia a Pisa: una madre di 40 anni e sua figlia di appena 8 anni erano senza vestiti in stato confusionale. Le due erano scomparse da un giorno e risiedono a Brescia. Si indaga su cosa possa essere accaduto.

