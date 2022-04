Incidente A4, auto impatta contro un camion: Diego, ex promessa della pallavolo, muore a 33 anni



Incidente mortale oggi sull’A4 in direzione Venezia: un’auto ha impattato contro un camion e per l’uomo alla guida non c’è stato nulla da fare. È morto così sul colpo Diego Inversi, 33 anni.

