Incidente di kitesurf davanti al figlio: è morto lo chef Claudio Tiranini



Claudio Tiranini aveva 67 anni. Era molto noto a Savona per via del ristorante ‘A spurcacciun-a’ e nel 2017 aveva cucinato per lo chef Iginio Massari.

Continua a leggere



Claudio Tiranini aveva 67 anni. Era molto noto a Savona per via del ristorante ‘A spurcacciun-a’ e nel 2017 aveva cucinato per lo chef Iginio Massari.

Continua a leggere

Continua a leggere