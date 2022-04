Incidente in cantiere sulla A14, morto operaio di 41 anni investito da un’auto mentre lavorava



Un operaio di 41 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto in un cantiere sulla A14, nel Ravennate. L’uomo, impegnato in alcune operazioni di manutenzione sul tratto tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, è stato investito da un auto ed è morto per le gravi ferite riportate.

