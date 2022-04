La famiglia dell’italiano ucciso in Donbass a Fanpage: “Ha sempre voluto combattere, ci mancherà”



A Fanpage.it parla Rino Ongaro, lo zio di Edy Ongaro, il primo italiano foreign fighters a morire nella guerra russo-ucraina in Donbass: “Ha sempre avuto questa forte spinta a partire per andare lì ed aiutare a combattere. Mi dispiace molto pensare di non rivederlo”.

