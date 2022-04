La Russia risponde al governo Draghi: “Fuori i diplomatici italiani da Mosca”



Mosca risponde alla decisione del governo italiano di dichiarare “persone non gradite” 30 diplomatici russi per motivi di “sicurezza nazionale”: saranno espulsi anche i nostri diplomatici in Russia.

