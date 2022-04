La Russia vuole invadere (di nuovo) l’Ucraina dalla Georgia: la previsione dell’intelligence britannica



Secondo l’intelligence britannica la Russia sta per spedire nuove truppe in Ucraina dalla Georgia. Le forze militari russe infatti sono di stanza in Georgia dalla guerra del 2008 per l’indipendenza di Ossezia del Sud e Abcasia.

