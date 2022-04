La sentenza della Consulta: “Ai figli i cognomi di entrambi i genitori”



Il cognome del padre ai figli non è più automatico: per la Corte Costituzionale sono illegittime tutte le norme che lo prevedono. Da ogni ai bimbi dovrà essere dato quello della madre e del padre, a meno che non sia deciso diversamente dagli stessi genitori.

