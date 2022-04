“Le parole uccidono, denunciate sempre”, la polizia mette in guardia dai rischi del web



Ogni giorno la Polizia di Stato riceve centinaia di denunce per reati che si consumano sulle piattaforme social e coinvolgono soprattutto minori. La sovrintendente Anna Curcuruto: “Bisogna denunciare. Noi non siamo qui per giudicare, noi siamo qui per ascoltare”.

