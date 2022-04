L’Italia al settimo posto nella classifica delle migliori università del mondo: il ranking QS 2022



Secondo l’edizione 2022 della prestigiosa classifica di QS Quacquarelli Symonds, l’Italia é la settima nazione al mondo per numero di posti ottenuti nel ranking delle migliori università. La Sapienza di Roma si conferma la prima in assoluto per gli Studi Classici e Storia Antica, bene anche la Luiss che guadagna 200 posizioni in 5 anni.

Continua a leggere



Secondo l’edizione 2022 della prestigiosa classifica di QS Quacquarelli Symonds, l’Italia é la settima nazione al mondo per numero di posti ottenuti nel ranking delle migliori università. La Sapienza di Roma si conferma la prima in assoluto per gli Studi Classici e Storia Antica, bene anche la Luiss che guadagna 200 posizioni in 5 anni.

Continua a leggere

Continua a leggere