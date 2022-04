Litiga con il condominio per l’ascensore e costruisce una scala abusiva per non incontrare i vicini



Aveva litigato con i condomini del palazzo e per non utilizzare l’ascensore in comune aveva deciso di realizzare una scala in metallo indipendente per accedere al primo piano. L’uomo di Librino è stato denunciato.

