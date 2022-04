Lo chef Filippo La Mantia: “Non trovo camerieri: dopo il Covid i ragazzi hanno cambiato mentalità”



Anche lo chef Filippo La Mantia lamenta difficoltà nel riuscire a reperire personale per il suo ristorante di Milano: “Sono disperato perché non trovo camerieri – ha spiegato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – dopo il Covid i ragazzi hanno cambiato mentalità”.

