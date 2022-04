L’oroscopo di oggi 20 aprile 2022: Toro e Capricorno sono decisissimi



Con l’oroscopo di oggi, mercoledì 20 aprilew 2022, la Luna in Sagittario contrasta i pianeti in Pesci. Nel frattempo il Sole entra nel segno del Toro e dà il via ufficialmemnte alla stagione del primo dei segni di terra. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

