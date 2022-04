Madre e figlio trovati cadavere in casa a Favara, uccisi da colpo di pistola: indagine per omicidio



Entrambi morti per un colpo di pistola la donna e il figlio ritrovati cadavere a Favara, nell’Agrigentino. In un primo momento si era ipotizzato che la donna avesse avuto un infarto ma ora si indaga per omicidio.

