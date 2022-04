Marina di Massa, costringevano donne in difficoltà economiche a prostituirsi: “Se non lo fai non mangi”



Una coppia di La Spezia è stata arrestata per sfruttamento della prostituzione: almeno 14 le donne adescate, tutte in difficoltà economica, costrette a rapporti sessuali e pagate 30 euro. Gli incontri avvenivano in un locale di Marina di Massa.

Continua a leggere



Una coppia di La Spezia è stata arrestata per sfruttamento della prostituzione: almeno 14 le donne adescate, tutte in difficoltà economica, costrette a rapporti sessuali e pagate 30 euro. Gli incontri avvenivano in un locale di Marina di Massa.

Continua a leggere

Continua a leggere