Monte Zerbion, bloccata nella neve con abiti troppo leggeri: morta escursionista 53enne



Aurora Avasilichioaie, 53enne romena, era residente a Ivrea dove lavorava come badante. Era ricoverata in Svizzera in stato di ipotermia grave dopo l’escursione di domenica sul massiccio del Monte Rosa in Valle d’Aosta.

