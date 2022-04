Morta a 17 anni dopo febbre e mal di gola, Maria uccisa da polmonite fulminante secondo l’autopsia



Maria Elisa, la 17enne morta a Perugia nei giorni scorsi dopo aver manifestato mal di gola e febbre, sarebbe stata uccisa da una polmonite fulminante, come riferiscono i primi risultati dell’autopsia. Ma non c’entrerebbe il Covid-19 a cui era risultata negativa. Saranno fondamentali gli esami istologici per avere qualche informazione più certa sulle cause del decesso.

